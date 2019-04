Roma, Ranieri: «I dettagli decideranno chi andrà in Champions League»

«Devo fare i complimenti ai ragazzi perché non si sono mai disuniti, sono sempre stati concentrati, desiderosi di portare a casa una vittoria importante - le parole del tecnico Claudio Ranieri -. È stata una partita difficilissima, abbiamo sofferto molto all'inizio, poi abbiamo preso bene le misure. Se abbiamo ritrovato compattezza? Adesso i giocatori hanno compreso quello che chiedo loro, di essere squadra. Credo mi stimino e cercano di fare quello che chiedo, io vorrei di più ma va bene così. Qui ci dobbiamo sacrificare tutti per il bene della Roma. La corsa alla Champions? Onestamente credo che tutte le squadre che stanno lì in classifica, Milan, Lazio, Atalanta, lotteranno fino in fondo. Sarà un particolare a mandarne una in Champions e le altre in Europa League. Ci sarà da lottare fino all'ultimo». E anche l'Udinese dovrà sudare per tenersi il più possibile lontana dalla zona retrocessione. «Faccio i complimenti alla Roma per la vittoria. Noi siamo venuti all'Olimpico per provare a strappare qualcosa e mi spiace per come abbiamo concesso il gol, con Samir che si è fermati, ma faccio i complimenti anche ai miei ragazzi - sottolinea l'allenatore dei friulani, Igor Tudor -. Andiamo avanti, sono fiducioso, bisogna esserlo. Adesso ci aspetta la Lazio mercoledì e poi la partita importantissima in casa col Sassuolo. C'è ancora da lottare e ci sono ancora tanti punti in ballo». Tudor si sofferma anche sul ko della Juventus in casa della Spal e sulle scelte di formazione fatte da Allegri: «È legittimo che un allenatore scelga la squadra secondo quelle che sono le priorità. La Spal è stata brava e anche fortunata per il calendario, ma va bene così. Non resta che concentrarci su di noi, lavorando forte e con ottimismo».

