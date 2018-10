Psv-Inter, le pagelle: Asamoah non molla mai, Icardi ci ha preso gusto

Ultimo aggiornamento: 23:09

HANDANOVIC 6.5Graziato dall’arbitro Mazic quando al 41’ esce a valanga toccando fuori area il pallone con la mano. Si riscatta con un parata incredibile sulla rovesciata di Malen.D’AMBROSIO 6Cerca di contrastare Bergwijn e di dare una mano in attacco.DE VRIJ 6.5Da un suo errore nasce il gol di Rosario, ma non lasciare respirare de Jong.SKRINIAR 6.5Prova a contrastare de Jong e a tenere d’occhio Bergwijn.ASAMOAH 7Uno dei migliori in campo. Quando ci sono partite importanti, non delude mai. Zoet non trattiene una sua conclusione da fuori e nel proseguimento dell’azione arriva il pareggio di Nainggolan.VECINO 6.5Sfiora il gol un minuto prima del vantaggio del Psv. Suo il lancio per il raddoppio di Icardi.BROZOVIC 6.5Corre e copre. Non riesce a chiudere sulla conclusione di Rosario, ma è uno degli ultimi ad arrendersi.POLITANO 6.5Ci prova sempre dando tanti palloni in area.NAINGGOLAN 7.5Un vero guerriero. Forse gli manca ancora la forza di arretrare e aiutare i due mediani, ma non perde mai un duello e segna il pareggio poco dopo aver sfiorato un’altra rete.PERISIC 4.5Va ancora a corrente alternata. Sbaglia tanto.ICARDI 7.5Fa venire i capelli bianchi a Schwaab e ci mette anche lui lo zampino sul gol di Nainggolan. Nella ripresa firma il raddoppio: due gol in due gare di Champions League.SPALLETTI 7Due partite, due vittorie. Il cammino europeo è iniziato nel migliore dei modi.