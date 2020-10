Vince il Psg, Florenzi segna ancora: in rete anche Mbappè e Sarabia Video

Ancora in gol Alessandro Florenzi. L'ex capitano della Roma ha trovato la via della porta per la seconda volta consecutiva con la maglia del PSG firmando il momentaneo 2-0. Dopo un eurogol contro l'Amiens, è arrivata anche la marcatura con il Nimes in Ligue 1 (vittoria per 4-1 del club di Tuchel). Un colpo di testa che ha spedito in rete una conclusione aerea di Sarabia che già aveva superato il portiere ed era direzionata in rete. Per il Psg doppietta di Mbappè e gol Sarabia

