Psg, l'infortunio di Neymar è una nuova frattura al metatarso

L'infortunio subito da Neymar giovedì scorso in Coppa di Francia contro lo Strasburgo è una nuova frattura al quinto metatarso del piede destro, lo stesso che 11 mesi aveva subìto un identico trauma che aveva costretto il n.10 del Psg a 90 giorni di stop. A sostenerlo, citando fonti del club campione di Francia, è l'edizione online del quotidiano 'Le Parisien', e lo stesso tipo d'informazione è stata poi data da 'Globoesportè, sempre grazie a fonti societarie rossoblù. A parziale consolazione di O Ney c'è il fatto che questa frattura è meno grave di quella precedente, quindi la pausa forzata dovrebbe essere di minore durata. Intanto il Psg non ha ancora definito il tipo di cura alla quale Neymar sarà sottoposto e nemmeno se ci sarà bisogno di un altro intervento chirurgico. Per decidere si attende infatti l'arrivo a Parigi del medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, che è in viaggio verso la Francia.