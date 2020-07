Probabili formazioni, Juventus-Lazio: ansia per il ginocchio di Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza Bernardeschi (squalificato), la Juventus alla ricerca di una soluzione in attacco: Douglas Costa dal primo minuto o Cuadrado alto. In difesa, invece, Bonucci titolare con De Ligt. Szczesny tra i pali; linea a quattro con Danilo e Alex Sandro terzini e De Ligt e Bonucci centrali. A centrocampo, Rabiot dovrebbe tornare titolare con Pjanic e Bentancur. Insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala, per adesso favorito Cuadrado ma se giocasse Douglas Costa il colombiano sarebbe arretrato terzino, escludendo dall'inizio Danilo.Lazio, sul campo ci sono talmente pochi elementi che la prove tattiche anti-Juventus vengono rinviate direttamente a oggi. Inzaghi non recupererà nessuno dall'infermeria, anzi, alle assenze di Leiva, Marusic, Correa, Moro e Lulic, si aggiunge anche quella di Radu, fermato da una lesione al polpaccio. Ansia per Luis Alberto alle prese con un guaio al ginocchio. Oggi si capirà se ce la farà o meno. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.