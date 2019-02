Pro Piacenza, dg del club: «Mi dispiace, ce l'ho messa tutta»

«Ce l'ho messa tutta, mi dispiace che sia andata così. Si vede che era giusto che finisse in questo modo». È il commento amareggiato di Carmine Palumbo, direttore generale del Pro Piacenza, la squadra di calcio che la Figc ha estromesso dal campionato di serie C, girone A, alla luce delle travagliate recenti vicende societarie: un declino culminato con la partita di domenica a Cuneo, dove i giocatori piacentini sono scesi in campo in sette per poi perdere l'incontro 20-0. «Dopo aver ricevuto l'incarico qualche giorno fa - commenta - ho avuto troppo poco tempo a disposizione per poter fare qualcosa. Ci abbiamo provato. Certamente, se avessimo avuto ancora tempo a disposizione sono convinto che saremmo riusciti ad allestire una nuova formazione. Io mi assumo le mie responsabilità. Il ricorso contro la decisione? Impugnarla è una valutazione che spetta al presidente, ma, anche se fosse, passerebbe troppo tempo prima di una decisione».

