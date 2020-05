Premier League senza positivi, la ripartenza si avvicina

La Premier League ha confermato che non ci sono stati casi positivi nella quarta tornata di test per il Covid-19. Giovedì e Venerdì, un totale di 1.130 giocatori e il personale del club sono stati testati per il coronavirus senza che nessuno sia risultato positivo. In precedenza, 12 casi positivi erano stati confermati da 2.752 test iniziati il 17 maggio, tra cui il portiere del Bournemouth Aaron Ramsdale e il difensore del Watford Adrian Mariappa il 13 marzo.

