Premier League, Ranieri debutta con una vittoria: 3-2 al Southampton. Successi esterni per City e Liverpool

Debutto con vittoria per Claudio Ranieri: all'esordio sulla panchina del Fulham il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton. A Craven Cottage sono gli ospiti a passare in vantaggio in apertura con Stuart Armstrong. Prima dell'intervallo arriva il sorpasso dei padroni di casa, che pareggiano con Aleksandar Mitrovic prima della rete di Andrè Schurrle. Nella ripresa i Saints ristabiliscono la parità (Stuart Armstrong) che dura, però, solo dieci minuti, fino alla rete decisiva ancora di Mitrovic. Grazie ai tre punti, il Fulham abbandona l'ultimo posto in classifica, raggiungendo lo stesso Southampton.



Continua il duello ravvicinato al vertice della Premier League fra il Manchester City, punti 35, e il Liverpool di Juergen Klopp, che insegue a -2. La squadra di Pep Guardiola oggi, nella sfida valida per la 13/a giornata, ha vinto a Londra sul West Ham United per 4-0, grazie a David Silva, Sterling e Sane, tutti in gol nel primo tempo (nel finale poker di Sane). Tris anche del Liverpool in trasferta, ma contro il Watford, con gol nella ripresa di Salah, Alexander-Arnold e Firmino proprio allo scadere. Pari senza reti, invece, del Manchester United di José Mourinho in casa con l'altra londinese, il Crystal Palace guidato da Roy Hodgson.

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA