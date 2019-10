Milan, Pioli: «Vincere e soffrire fa bene: mi è piaciuto lo spirito di squadra»

Quasi uno slogan per festeggiare il ritorno alla vittoria del Milan nel match delicato a San Siro contro la Spal. Stefano Pioli urla la sua gioia in campo per i primi 3 punti della sua gestione: «Vincere e soffrire fa bene al Milan». Il tecnico è soddisfatto del primo successo ottenuto sulla panchina rossonera e ringrazia Suso, subentrato e decisivo con la sua pennellata mancina su punizione. «Penso sia un giocatore di grande qualità - ammette il tecnico del Milan a Sky -, può fare di più ma sono contento di allenarlo. Ma noi dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, non si vince mai da soli, non si perde mai da soli e questa sera abbiamo voluto vincere da squadra. Mi è piaciuto lo spirito, abbiamo rischiato poco e costruito buone occasioni da gol. La gara che può cambiare la stagione è sempre la prossima ma sono felice per i ragazzi, per la società e per i tifosi. Questa squadra può crescere tanto».

Ultimo aggiornamento: 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA