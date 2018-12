Pellissier: «Mussolini? Tante cose belle e tante brutte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mussolini ha fatto tante cose belle ma anche tante brutte, e queste seconde le ha fatte davvero brutte brutte brutte». Sergio Pellissier, 39enne attaccante del Chievo, non si tira indietro in diretta con 'Un giorno da Pecorà su RaiRadio1 e parla anche di politica. «Il successo di Salvini? Se uno spara alto sicuramente ottiene più risonanza - ha detto Pellissier - In questo momento dopo che lui ha detto alcune cose, anche un pò pesanti, ha avuto una forte risonanza». «Sarei più di destra che di sinistra, ma se si vuole portare l'Italia ad uscire dalle problematiche bisogna lavorare di squadra - ha aggiunto l'attaccante - Se uno di destra o di sinistra dice una cosa intelligente e sensata, che fa il bene dell'Italia, non bisogna andargli contro a prescindere, per forza. È inutile schierarsi ormai: bisogna prendere tutte le cose positive della destra e della sinistra e forse l'Italia potrebbe anche uscire dai problemi odierni»«. Quanto alle simpatie politiche personali, più che vicino agli attuali partiti di destra »sono ancora vecchio stampo, credo ancora in Don Camillo e Peppone«. Intende anche Mussolini? è stata la domanda. »Mussolini - la risposta del calciatore - ha fatto tante cose belle ma anche tante brutte, e queste seconde le ha fatte davvero brutte brutte brutte. Ha bonificato, ha costruito tante strade e ha creato tante cose importanti per l'Italia. E poi ci sono quelle brutte, disastrose, come l'alleanza coi nazisti«.