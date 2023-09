Paul Gascoigne e la stretta di mano al principe William

Venerdì 8 Settembre 2023, 11:06

Un incontro bellissimo, una forte stretta di mano e un saluto che ha emozionato gli inglesi. Il Principe William è arrivato a Bournemouth per una visita dedicata al progetto "Homewards". Mentre si trovava nel punto vendita di Pret A Manger, il Principe di Galles ha avuto modo di salutare il calciatore Paul Gascoigne. L'ex stella della nazionale inglese e della Lazio si è intrattenuto per qualche minuto con William dopo la stretta di mano immortalata dai fotografi. William ha poi visitato il centro sportivo del Bournemouth AFC, club che sostiene con forza il programma dedicato agli aiuti per chi vive senza una casa. Un caffè regale, il principe William diventa barista per un giorno