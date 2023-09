Kate Middleton, insieme al suo William per una giornata particolare

Venerdì 8 Settembre 2023, 10:18

Il Principe e la Principessa di Galles raggiungeranno la piccola città di St. Davids, all'estremità sud-occidentale del Galles, questo venerdi'. Oggi infatti cade il primo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Il Principe William e la Kate Middleton parteciperanno a una breve funzione privata nell'antica Cattedrale di St. Davids, che includerà una commemorazione della vita della Sovrana in concomitanza con il primo anniversario della sua morte. La defunta monarca, che ha regnato per 70 anni, è deceduta al Castello di Balmoral in Scozia all'età di 96 anni, appena due giorni dopo aver svolto il suo ultimo dovere pubblico. La coppia reale incontrerà anche membri della comunità locale nei chiostri accanto alla cattedrale del XII secolo. La città gallese, ricorda "People", accoglie pellegrini da oltre 1.400 anni, fin dal tempo in cui San Davide, patrono del Galles, si stabilì lì e fondò una comunità monastica nel VI secolo. Regina Elisabetta, il ricordo di Re Carlo a un anno dalla morte: «Grazie»