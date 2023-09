Facchinetti trascina Fedez in una fontana durante un matrimonio: lo spettacolo per gli sposi

Venerdì 8 Settembre 2023, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Durante un matrimonio a cui partecipavano importanti personaggi VIP come Francesco Facchinetti, Fedez e Chiara Ferragni, si sono verificati alcuni eventi sorprendenti, tutti documentati via social. In un determinato momento, il figlio del tastierista dei Pooh è stato coinvolto in un divertente episodio insieme al rapper, che ha persino finito dentro una fontana. Ma cosa e chi avrà spinto il buon Federico Lucia a farsi un bagno in piena sera? Cosa avrà provocato Francesco Facchinetti? E cosa c’entra Chiara Ferragni in tutto questa storia? Insomma, cosa è avvenuto nello specifico? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE: -- Fedez e lo scherzo della monetina durante il matrimonio, fa sbattere la testa a tutti sul tavolo: coinvolti Nesli, Federico Rossi, Chiara Biasi. La loro reazione