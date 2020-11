La differenza, apparentemente, è soltanto in una vocale. Ma il passaggio dal social al sociale è qualcosa di più tangibile, concreto, reale obiettivo della famiglia Friedkin dal momento del loro insediamento. L’input è chiaro: riallacciare il legame con la città. Anche perché non può esserci uno sviluppo del brand a livello internazionale senza esser prima radicati nel proprio territorio. In quest’ottica nasce il Roma Department, la cui guida verrà affidata a Francesco Pastorella. Si tratta di una piattaforma sociale al servizio della città. Quindi del tifoso ma soprattutto del cittadino. Che non per forza deve avere la passione dei colori giallorossi. Questo è un progetto che va oltre, supera steccati e conta, quanto più possibile, di raggiungere il più alto numero di persone. Il dipartimento in questione si avvarrà di una sorta di ‘radar sociali’ (che si occuperanno di rivelare problematiche inerenti ad un quartiere o ad esempio nell’accedere a strutture ospedaliere per malati che non siano di Covid) sfruttando la forza del marchio Roma, per coinvolgere (e convincere) le varie entità che operano in città, a veicolare la loro attenzione su determinati servizi che ora risultano carenti. Il salto di qualità - con il pur lodevole operato di Roma Cares (che si è contraddistinta in questi anni per il lavoro nelle scuole, nella lotta al bullismo, nella distribuzione di pacchi e mascherine nel periodo del lockdown, in progetti e campagne rivolte principalmente al sostegno e alla crescita dei bambini e dei giovani in situazioni disagiate) - è notevole.

SIMBIOSI

L’obiettivo del club è quello di entrare in simbiosi con la città: la Roma è Roma, al di là dei colori, del tifo e della passione calcistica. E per far questo, saranno coinvolti (anche) i Roma Club, oltre alle istituzioni locali (Comune in primis) grazie a protocolli d’intesa, alcuni di questi già pronti ad entrare in vigore, volti a promuovere attività, ma non solo. A guidare questo progetto, voluto dal Ceo Fienga e avallato dalla nuova proprietà, sarà Pastorella. Responsabile finanziario, marketing e delle pubbliche relazioni presso Geco Animation - società che organizza eventi - collabora dal 2014 con Roma Cares. Ha accumulato esperienza in ambito internazionale con molteplici mansioni in diverse imprese che lavorano in Italia, Regno Unito e Stati Uniti (American Express, Barclays, Autostrade Italia, Mediolanum e Vodafone). È stato, inoltre, coordinatore dei ‘Comitati Terremoto Centro Italia’.

RESTYLING

La rivoluzione silenziosa dei Friedkin continua. La ricerca del ds è quella che sta focalizzando maggiormente l’attenzione dei media e dei tifosi. Non sono più in corsa Paratici, Rangnick, Emenalo e soprattutto Campos, a lungo il candidato forte, incontrato a Montecarlo da Dan e Ryan. La sensazione è che la ricerca si stia orientando su un profilo legato allo scouting: in tal senso, contatti in corso con Arnesen, ex Tottenham, Chelsea e Amburgo, attualmente dt del Feyenoord. Più difficile arrivare a Krosche del Lipsia. Nell’attesa, pronti altri due nuovi ingressi nel club. Il primo riguarda il compartimento legale con l’arrivo di Lorenzo Vitali, avvocato già dello colosso Cleary Gottlieb. L’altro, riguarda la figura del capo del personale. Con l’addio di Federica Bafaro, il sostituto sarà Roberto Murgo. Dalla scrivania al campo, il passo è breve. Rinnovati ieri sino al 2024 (scadevano nel 2022) i contratti dei due gioielli della Primavera, Zalewski e Ciervo.

