L'autorete di Bourabia beffa il Sassuolo. Rigore parato a Inglese, due gol annullati a Gervinho

All’ultimo respiro vince il Parma, è giusto perchè ha creato parecchio di più. Festeggia la curva di casa, tantopiù che i successi al Tardini in serie A con D’Aversa sono rari. Decide Barillà, di testa al centro colpisce Bourabia che incassa nella propria porta. Due gol di Gervinho annullati al Parma e il rigore parato da Consigli a Inglese. Il Sassuolo manovra di più, per un tempo a vuoto, il pari stava stretto ai crociati. Gervinho è in serata, come verve: servito dal regista Scozzarella, calcia al volo, Consigli si oppone. Poi sfrutta un’indecisione di Chiriches su lancio lungo ma mette fuori: il portiere intercetterà un suo cross; l’ammonizione per simulazione ci sta. Il Parma aspetta come fa spesso, il Sassuolo fa girare palla ma molto lateralmente, senza gli affondi fatali alla Spal. Le incursioni sono tutte crociate, il gol arriva al 41’, è di Gervinho, viene annullato per l’irruzione di Hernani su Magnanelli, sulla trequarti: la spinta c’è, al Var è amplificata, siamo ai limiti, Marinelli va a vedere e opta per l’annullamento. Senza replay, probabilmente sarebbe stato convalidato. Barillà prima dell’intervallo conclude alto su buona azione dell’ex romanista.Toljan a sinistra si adatta, con l’under 21 tedesca era stato protagonista a destra, vincendo il penultimo Europeo e l’argento olimpico a Rio.Il Sassuolo costruisce nulla, sino all’intervallo, sembra la partita di un anno fa, persa 2-1. Il Parma ha maggiore vitalità, alla ripresa i neroverdi si scuotono, con l’ingresso di Traorè per Locatelli. Berardi imbecca Boga, la conclusione sul primo palo è respinta da Sepe. Gagliolo entra duramente su Obiang, ci stava il cartellino giallo. Berardi si accende da fuori, il portiere è ancora attento, davanti alla poche decine di sostenitori sassolesi, sono arrivati appena 3 pullman.Immancabili i cori parmigiani contro la Reggiana, che a 25 chilometri di distanza festeggia il centenario battendo il Carpi. Inglese ha lo spiraglio giusto, viene chiuso dall’ex Gianmarco Ferrari. Gervinho segna un altro gol splendido, dalla tribuna sembra regolare, Marinelli fa bene ad annullare. Resta la sensazione di un Sassuolo vulnerabile, se preso in velocità. Il rigore arriva a metà ripresa, fallo di mano in area di Obiang su angolo, c’era una spintina ai danni del centrocampista, si poteva anche non concedere. L’esecuzione è pessima, fra le braccia di Consigli: blocca in tuffo, è al 18° rigore parato in serie A, solo Handanovic ha fatto meglio, con 21 sventati.Entra Cornelius, vorrebbe vincerla da solo, come Gervinho, l’aggancio goffamente mancato in area smaschera i suoi limiti, comunque ha notevole velocità.Kulusevski esce fra gli applausi, qui aveva vinto lo scudetto primavera con l’Atalanta, il potenziale si intravvede. Nei 6’ di recupero, il Sassuolo spreca un contropiede, il pari sembra scritto. L’autogol fa esultare D’Aversa alla Malesani, mai visto gioire così. Magnanelli e De Zerbi si risentono, il verdetto però è equo, c’è l’aggancio in classifica a 6 punti.