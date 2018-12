Parma-Bologna, dalle 18.00 La Diretta

Va in scena al Tardini un affascinante derby emiliano tra Parma e Bologna, squadre che non stanno vivendo entrambe un esaltante momento di forma. I ducali sono reduci dalla netta sconfitta di Marassi subita per mano della Sampdoria a causa della quale hanno perso contatto con la parte alta della graduatoria, i felsinei dal pur positivo pareggio casalingo col Milan che non ha tuttavia consentito loro di abbandonare la terzultima posizione di classifica.

Sono 15 i precedenti al Tardini tra Parma e Bologna in Serie A: 5 le vittorie del Parma, 3 quelle del Bologna e 7 i pareggi. Indimenticabile, tra le due compagini, il doppio spareggio per rimanere in Serie A sul finire della stagione 2004/2005, col Parma che perse l'andata al Tardini per 0-1 ma qualche giorno dopo al Dall'Ara riuscì a ribaltare le sorti della sfida imponendosi per 0-2, condannando così i felsinei alla serie cadetta.

