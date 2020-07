Salvate il soldato Dzeko, che segna e non sorride. Pellegrini, lampi in dieci minuti. Spinazzola, un piede delicato. Veretout solido e rigoroso.

PAU LOPEZ 5,5

Non eccezionale nelle uscite, a volte rimane piantato a terra o si lancia in ritardo sul pallone. Ma non viene impegnato un granché, gol di Pessina a parte.

MANCINI 5,5

Da quel lato c’ da faticare, si pianta a terra sullo scatto di Zaccagni.

IBANEZ 6

Presenza fisica costante, qualche errore in uscita. In crescita, però.

KOLAROV 6

Concentrato sulla fase difensiva, si distingue per qualche chiusura da mastino, dà anche una mano a Spinazzola. Si fa male e riparte. Positivo. Sorpreso dal gol di tacco di Pessina, che è molto bravo, però.

PERES 5

Attacca come sa, difende come (non) sa: Dimarco e Zaccagni spesso lo prendono di sorpresa e gli altri vanno in tilt.

DIAWARA 5,5

L’impatto fisico con Amrabat non è proprio agevole, cerca il possesso palla veloce per arginare l’aggressività veronese.

VERETOUT 6

Non gli fanno tirare le punizioni, ma almeno gli concedono i rigori. Perfetto, è il terzo su quattro gol in campionato: il primo in Italia, era a Firenze, proprio contro il Verona. Un sostegno anche in mezzo al campo, dimostra di essere in buona condizione.

SPINAZZOLA 6,5

Il suo compito lo assolve: cross perfetto per la testa di Dzeko. Ed altro di positivo, su e giù per la fascia.

PELLEGRINI 5,5

Gli riesce poco, sbaglia molti palloni, dà il meglio dieci minuti prima di uscire. Periodo incerto. Passerà.

MKHITARYAN 6,5

Quando si accende, sono dolori e il palo nel primo tempo lo dimostra. Entra anche nell’azione del raddoppio.

DZEKO 6,5

Partita di altissimo spessore, è la sicurezza che i compagni trovano là davanti. Gli manca il gol? No, segna quello del 2-0 e va a meno sei da Amadei. E’ il giocatore che in questo campionato ha realizzato più gol di testa, 6 (15 da quando è in A). E ieri ne ha sbagliati anche un paio. Eh ma costa troppo, deve andare via, si va dicendo. Lui segna e non esulta. La tendenza è abbattere quelli bravi.

CRISTANTE 6

Lotta, si rende utile. Ammonito.

ZANIOLO 6

Conferma la fase di crescita. Aspetta di tornare titolare.

ZAPPACOSTA 6

Dà maggiore protezione in un momento complicato.

PEROTTI NG

VILLAR NG

FONSECA 6

La Roma non è bella, fatica, ma vince. E non è poco di questi tempi.

MARESCA 4

Fischia un rigore non evidente.



VERONA

SILVESTRI 6

Prende due gol senza grandi colpe.

EMPEREUR 5,5

Tiene botta finché può, ma Dzeko gli crea qualche problema di troppo

GUNTER 5

Si fa saltare addosso da Dzeko e non solo.

KUMBULLA NG

Crolla, per infortunio, dopo una ventina di minuti. La difesa poi, soffre, ma solo nel finale.

FARAONI 6

Un buon passo, ma cerca di tenere a bada Spinazzola, che firma l’assist vincente.

AMRABAT 6,5

Perde un pallone in uscita e arriva il gol di Dzeko. Un errore nel mare di sostanza, che sa sempre garantire nei novanta minuti. Ottimo comunque.

VELOSO 6,5

Ritmo alto e fosforo. Giocatore completo.

LAZOVIC 6,5

Voto abbondantemente oltre la sufficienza solo per il salvataggio su Mkhitaryan, che tiene il Verona in partita fino all’ultimo secondo.

PESSINA 6,5

Il gol di tacco è una perla.

ZACCAGNI 7

Uomo di fascia, con gamba veloce e un buon piede. E pure un assist.

VERRE 6

Non brilla, ma è sempre nel vivo del gioco.

DIMARCO 6,5

Supporta Zaccagni e da quella parte, per i romanisti, è un continuo rincorrere.

SALCEDO 6

Combina poco.

STEPINSKI NG

Non fa in tempo a mettersi in mostra.

BADU NG

Come sopra.

EYSSERIC NG

Solo gli ultimi minuti.

JURIC 5

La sua partita dura otto minuti. Qualche insulto di troppo all’arbitro Maresca. Insulti che continuano dalla tribuna.

