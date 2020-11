PAGELLE ROMA

PAU LOPEZ 6

Prende molto freddo e poco altro.

SPINAZZOLA 7

Parte centrale di destra a tre ma si allarga per andare in marcatura su Pereira. Spesso sostituisce Cristante in fase di costruzione.

CRISTANTE 6

Va a vuoto su Debeljuh ma il romeno spreca. Spinazzola lo aiuta nell’impostazione.

JESUS 6

Rispolverato nell’emergenza, non sfigura.

PERES 6

Serata al piccolo trotto. Si discora il 3-0.

VILLAR 6

Diligente anche se meno appariscente rispetto al match con il Parma.

DIAWARA 6,5

Un paio di buone intuizioni (per Calafiori e Mayoral), ha bisogno di giocare per ritrovare il ritmo.

PELLEGRINI 6

Parte alto ma poi è sempre il primo che va in soccorso del compagno in difficoltà.

CALAFIORI 6

Intraprendente quanto basta anche se deve calibrare meglio i cross. Nella ripresa scala terzo centrale.

PEREZ 5,5

Si vede poco.

MAYORAL 6

Buoni movimenti. Per due volte Balgradean gli nega il gol.

VERETOUT 7

Il vantaggio è più trovato che cercato, poi chiude i conti con il rigore.

DZEKO 6

Minuti nelle gambe e basta.

MKHITARYAN 6,5

Appena entrato si procura il rigore.

FONSECA 7

Non abbandona la difesa a tre, nonostante abbia fuori 5 centrali. Si difende tenendo palla, aspettando il varco giusto.

Stefano Carina

