22 Aprile 2021

di Pasquale Tina

(Lettura 1 minuto)







MERET 4,5 Impacciato, non dà mai troppe sicurezze ai compagni

DI LORENZO 6 Non sempre pulito negli interventi, il più delle volte efficace

MANOLAS 6,5 Si procura un rigore ed è una sicurezza, fin quando rimane in campo. E' stato ammonito, salterà il match con il Torino.

KOULIBALY 6 Qualche sbavatura di troppo, ma nel complesso si fa valere

HYSAJ 6,5 Apprezzabile non solo in fase difensiva, ma anche negli sganciamenti

FABIAN 6 Ordinato e preciso, pochi lampi ma tanta concretezza

BAKAYOKO 6,5 Non fa rimpiangere Demme: tanti recuperi importanti

POLITANO 7,5 Tra i migliori: realizza un gran gol ed è sempre presente nel gioco

ZIELINSKI 6 Alterna numeri d'alta scuola a errori grossolani, esce nel finale

INSIGNE 8 Freddo nel rigore, straordinario nel pallonetto del momentaneo 3-0

MERTENS 7 Impreziosce con una rete una prestazione di sostanza

OSIMHEN 6,5 Entra in campo e trova il gol che richiude subito il match

LOZANO 6,5 Prezioso nel finale, suo l'assist per la quinta rete di Osimhen

RRAHMANI 6 Prende il posto di Manolas e tiene botta negli ultimi minuti

GATTUSO 7 Il Napoli vola e adesso vede la Champions