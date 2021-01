Pagelle Juve-Udinese



Szczesny 6 Incolpevole sull’1-0 (annullato) di De Paul, due traverse, non ha colpa sul gol della bandiera di Zeegelaar

Danilo 6 Meno dinamico, ma dà equilibrio e pesca l’assist nel finale per Dybala

Bonucci 6, Intervento pericolosissimo ma efficacissimo in spaccata su Pussetto, tiene botta

De Ligt 6 Si vede poco ma c’è sempre

Alex Sandro 5,5 Non sfonda e dalla sua parte la Juve rischia qualcosa

Chiesa 7 Corre e lotta, suggerisce a Ronaldo il passaggio vincente che scaglia in porta sul palo lontano. Prezioso

McKennie 5,5 A folate, non è il solito Weston

Bentancur 5,5 Male sull’azione del gol annullato di De Paul, gli manca cattiveria, ma trova l’assist per il 3-0 di Ronaldo

Ramsey 6 In chiaroscuro. Sbaglia un gol fatto davanti a Musso, poi ruba palla a De Paul innescando l’1-0, due minuti dopo perde malamente un pallone sulla trequarti

Dybala 6,5 Anonimo fino al gol del 4-1. Torna a gioire allo Stadium a 6 mesi dall’ultima volta

Ronaldo 8 Due gol, un assist. Uomo squadra, trascinatore, apriscatole, e capocannoniere della A con 14 centri. Indispensabile

(38’ st Chiellini ng), (38’ st Frabotta 5 Responsabilità dirette sul gol dell’Udinese); (30’ st Bernardeschi ng), (20’ st Arthur ng), (29’ st Kulusevski ng)

Pirlo 6,5 Ottima reazione al 3-0 contro la Fiorentina. Ma c’è da migliorare nel collettivo.

Pagelle Udinese

Musso 6,5 Ruba ottimamente il tempo a Ramsey con due gran parate

Bonifazi 6 Regge fino a quando incrocia Ronaldo

De Maio 5 Si fa superare da Ronaldo su entrambi i gol del portoghese

Samir 6 Ottima prova, il più solido in difesa

S. Larsen 6,5 Ottima verve sulla destra, si ferma alla traversa

De Paul 5,5 Splendido gol annullato, poi si fa soffiare da Ramsey il pallone dell’1-0 di Ronaldo

Walace 6 Poco appariscente ma non sbaglia

Pereyra 5,5 Da uno con la sua esperienza ci si aspetta di più

Zeegelaar 6,5 Una traversa e un gol. Anche se patisce Chiesa

Pussetto 6 Giro al largo da Szczesny, toccato duro da Bonucci e costretto al cambio

Lasagna 5,5 Ottimo spunto per De Paul (gol annullato), si mangia un gol quasi fatto.

(20’ st Molina 6), (36’ st Makengo ng), (29’ st Mandragora ng), (1’ st Forestieri 5,5), (30’ st Nestorovski ng)

Gotti 5,5 Primo tempo alla pari della Juve, poi cala alla distanza e la differenza la fa soprattutto Ronaldo





