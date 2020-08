© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pagelle di Juventus SZCZESNY 6Spiazzato dalla zuccata non irresistibile di Kalinic da 2 metri. Nella ripresa bei riflessi su Kalinic dal limite e su Perotti da fuoriDANILO 5Dalla sua parte la Juve soffre, il tocco di ginocchio su Calafiori causa il rigore dell’1-2, non legge il taglio del terzo gol di PerottiRUGANI 4Responsabilità diretta sul primo gol, come a Cagliari: la sua marcatura su Kalinic è in linea col distanziamento sociale.BONUCCI 5,5Nessuna svista clamorosa, ma si vede poco. In partite come queste la sua personalità deve fare le differenza, con Rugani c’è poca sintonia probabilmente anche per caratteristiche tecniche. Nel finale Martusciello lo fa riposare.FRABOTTA 6Esordio assoluto con la maglia della Juventus, alla mezz’ora sfiora il gol con un missile mancino. Ci mette voglia, non sfigura e lotta fino al 90’ (chiude coi crampi).RABIOT 6Assist delizioso per Higuain e qualche guizzo di personalità, esce nella ripresa in ottica Lione.MURATORE 5,5Uno dei pochi a salvarsi a Cagliari, riconfermato da Sarri anche contro la Roma. Partita di sostanza senza squilli ma con equilibrio.MATUIDI 5Gli manca la scintilla, non è più travolgente. Fa legna ad autonomia limitata. In grandissima contro Zaniolo.BERNARDESCHI 4,5Ci mette impegno ma manca il resto. Incide solo con il corner che porta al vantaggio di Higuain.HIGUAIN 6,5Manca Ronaldo? La sblocca lui dopo 5 minuti, sfruttando un corner di Bernardeschi, allungato da un tocco di Rabiot. Il Pipita ha voglia, si vede dai movimenti.ZANIMACCHIA 5,5Sostituisce un certo Ronaldo, non ha ancora gli automatismi e il ritmo da prima squadra, ma è interessante in prospettivaRAMSEY 6Entra a gara compromessa, un bello spunto che si spegne sul palo e una bordata alta di poco.DEMIRAL 5,5Torna in campo esattamente a un girone di distanza dall’infortunio, proprio contro la Roma. Una buona notizia per Sarri, anche in ottica Champions.PINSOGLIO NGOLIVIERI 6VRIONI NGMARTUSCIELLO (SARRI) 5Partita poco indicativa, utile per testare i giovani e gestire le risorse in vista del Lione.FUZATO 6Un esordio, tutto sommato, tranquillo. Gol di Higuain a parte.FAZIO 6Non giocava dall’11 luglio, a Brescia, eppure controlla bene, senza affanni. Un paio di uscite fuori tempo, ma che non producono situazioni devastanti.SMALLING 6,5Elemento indispensabile per la Roma. Peccato doverne fare a meno.IBANEZ 6Giovane, forte, etc etc. Qualità visibili a tutti. Ma il ragazzo ancora commette qualche errore di troppo: si distrae, è precipitoso nelle giocate. Deve crescere, insomma. E superare il muro dell’inaffidabilità.ZAPPACOSTA 5,5Solite sgroppate senza troppa qualità nella scelta finale e una distrazione fatale in area (gol di Higuain).CRISTANTE 6,5Tocca moltissimi palloni, sbagliando pochissimo. Si allena.VILLAR 6,5Se ne sta sulle sue, e all’improvviso, ecco un lancio libera tutti o una giocata che fa la differenza. Merita attenzioni.CALAFIORI 7Poco importa se la partita non ha un senso: ma esordire contro la Juve (che gli fa la corte) dopo aver rischiato di non giocare più a pallone, è giù un grande traguardo. Mettici poi, che ti viene annullato un gol pazzesco e sei il protagonista del rigore che porta in vantaggio la Roma. Dai vecchi incubi al sogno. Auguri, ragazzo.ZANIOLO 7Fa sempre qualcosa di interessante, di geniale, come l’assist al bacio per Perotti dopo una fuga in solitaria. Roba per pochi. Cresce anche fisicamente. Spera in Duisburg e in Fonseca...PEROTTI 8Protagonista. Per aver calciato l’angolo che ha invitato alla torsione vincente Kalinic e quello che ha portato alla rete (annullata) di Calafiori. Poi, suoi il rigore del 2-1 e la rete del 3-1. Non segnava dalla gara di andata. Non era così decisivo da un bel po’.KALINIC 7Gol alla Juventus dopo quello alla SPAL, la doppietta nella trasferta di Cagliari ed l rete al Brescia, per lui sono ora in tutto 38 le reti in 114 presenze in Serie A. Chissà, magari, si s’è svegliato in tempo per restare.UNDER 6Si accende subito da trequartista.JUAN JESUS 6Chi si rivede: messo in vetrina.SANTON 6Copre bene.PERES 6Dimostra di essere in buona condizione.KLUIVERT NGFONSECA 7,5Vittoria che non serve (ma è il primo ad aver vinto allo Stadium), ma è utile in vista della Coppa. La squadra sta bene.ROCCHI 6Arbitra una specie di amichevole e dà un rigore che ci stava. Finisce qui.