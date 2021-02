Pagelle Genoa-Napoli



Perin 7: sempre molto attento, con tre ottimi interventi su Lozano, Elmas e Zielinski nel primo tempo e una prodezza su Demme a metà ripresa



Goldaniga 6: limita a sufficienza i pericoli in arrivo da Lozano



Radovanovic 7: baluardo a centro difesa, lotta come un gladiatore su ogni pallone



Criscito 6: il fisico ogni tanto lo obbliga a qualche pausa, ovvia sempre con l’esperienza



Zappacosta 6,5: cresce alla distanza, nella ripresa a destra è una spina nel fianco con i suoi affondi



Strootman 6: non è decisivo come in altre situazioni ma l’ordine prodotto a metà campo è sempre tanta manna (dal 23’ st Behrami 6: non lo fa rimpiangere)



Badelj 6,5: capitalizza l’errore della coppia Maksimovic-Demme con un perfetto servizio per l’1-0 di Pandev, rischia la seconda ammonizione dopo la mezz’ora con un intervento su Zielinski da dietro



Zajc 6,5: splendido taglio per il raddoppio di Pandev, solita ampia visione del gioco



Czyborra 6,5: in fase di copertura, costringe più volte Politano a retrocedere o a trovare altre soluzioni perché da lui non si passa



Destro 6: non ha chance per mettersi in mostra (dal 34’ st Portanova 5: grave defaillance, Politano ne approfitta per riaprire la gara)



Pandev 7,5: il gol davvero non ha età e a 37 anni e mezzo la punta macedone, chiamata a sostituire Shomurodov, timbra il cartellino nelle due occasioni in cui è chiamato in causa da Badelj e Zajc (dal 23’ st Scamacca 6: dovrebbe tenere di più il pallone nei momenti cruciali della partita)



All.: Ballardini 7: numeri da Champions con cinque vittorie in otto partite. La sua squadra difende benissimo e riesce sempre a indurre l’avversaria all’errore. Vittoria importantissima, mezza salvezza conquistata



NAPOLI



Ospina 6: non ha colpe sui gol, si trova sempre Pandev solo davanti



Di Lorenzo 6: la sua spinta non manca mai, la precisione difetta spesso



Manolas 5: sul 2-0 di Pandev, le sue colpe sono gravi (24’ st Rrhamani 6: entra quando il raggio dell’azione è ormai spostato dall’altra parte del campo)



Maksimovic 5: grave errore dopo 10 minuti in uscita dalla trequarti, il passaggio fuori misura per Demme apre la strada all’1-0 di Pandev



Mario Rui 5,5: si lascia andare a conclusioni totalmente fuori misura



Demme 5,5: è preso in controtempo da Maksimovic in occasione dell’1-0, bella iniziativa al 70’ su cui Perin si supera



Elmas 5,5: in pieno recupero spara alle stelle il pallone del possibile 2-2



Politano 6,5: Czyborra non gli concede respiro, Portanova gli offre per errore un pallone d’ora che riapre la gara



Zielinski 6: chiama alla parata Perin, è uno dei più pericolosi. Gattuso, inspiegabilmente, lo toglie a inizio ripresa (dal 9’ st Insigne 6: la Dea Bendata si volta dall’altra parte, colpisce un palo clamoroso)



Lozano 5,5: Perin gli nega due volte la gioia della rete,



Petagna 6: stacco perfetto di testa al 24’ su punizione di Mario Rui, ma il pallone si stampa sulla traversa (dal 9’ st Osihmen 5,5: si divora un gol su cross basso di Di Lorenzo)



All.: Gattuso 5,5: tanta sfortuna sia per le assenze (pagate carissime in difesa) sia per i legni. Inspiegabile il cambio di Zielinski

