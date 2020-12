Pagelle Atalanta-Roma

GOLLINI 7

Vola a togliere dall’angolino la punizione velenosa di Pellegrini e respinge un sinistro di Veretout. Tiene in partita l’Atalanta nel momento clou.

TOLOI 6

Ci mette un po’ a capire, ma poi capisce. Ed è difficile passare da quelle parti. Esperto.

ROMERO 4

Dorme un sonno profondo sul cross di Micki. Gioca solo un tempo.

DJIMSITI 6

Occhio vigile su Pedro e Micki, alla fine porta a casa la pagnotta.

HATEBOER 6,5

Il solito frullatore di fascia. Specie nel secondo tempo, con Spinazzola fuori. Contro Peres non c’è stata partita.

DE ROON 6

Sbatte contro Veretout, poi prende campo. E coraggio.

FREULER 6,5

Lavora molti palloni, sempre in moto.

GOSENS 7

Segna il gol del ribaltone. Ma anche tante corse e palle dentro messe bene.

PESSINA 5

Gira alla larga.

MALINOVSKYI 7

Le dà e le prende, un pericolo sempre. Nel tiro, negli assist. Nel carattere. Tosto. E di qualità.

ZAPATA 7,5

Realizza la rete del pareggio e apre definitivamente un buco nella Roma, dove i suoi compagni vanno poi a infierire. Facendolo diventare una voragine.

ILICIC 8

Entra nella ripresa: due assist e un gol. Cambia tutto con lui in campo.

MURIEL 7

Entra e segna. Basta.

PALOMINIO 6

Aggiusta la difesa.

MIRANCHUK NG

MOJICA NG

GASPERINI 8

E’ la sua giornata. Cambia la partita con i cambi e la vince nettamente. Contro Fonseca, tre su tre.

MIRANTE 3

Peggio di Napoli. Molto peggio. Si fa male nel primo tempo e non ne azzecca più una, dall’uscita su Gosens a quella su Muriel. Quello del portiere è un problema che va risolto presto.

MANCINI 5

Serata impegnativa, spesso gli arriva addosso Zapata. O Malinovskyi, che lo porta all’ammonizione. Crolla con tutti gli altri nel finale.

SMALLING 4,5

Non è al top, usa l’esperienza. Viene bruciato da Zapata e da quel momento cade a terra, lasciando aperta una voragine.

IBANEZ 5

Mette il fisico, la testa e i piedi davanti a tutto, non perde un uno contro uno. Tosto, appassionato, vendicativo (da ex Atalanta). Nella ripresa, dopo l’uscita di Spinazzola, va in catalessi e Ilicic, lo deride in occasione del gol.

KARSDORP 5

Fase offensiva? Presente. Fase difensiva? Leggero (prova la giocata di fino in zona pericolo), a tratti disastroso. Sbaglia qualche scelta in uscita e si fa asfaltare da Gosens in occasione del gol del 2-1. Gioca un tempo, insomma.

PELLEGRINI 5

Ispirato e combattivo, nel ruolo (regista) che gli piace meno. Finalmente, una punizione come si deve, ma Gollini gli nega il gol. Crolla fisicamente a metà ripresa e non regge più.

VERETOUT 4,5

Recupera e verticalizza. Primo tempo ottimo, ripresa macchiata dall’errore grossolano sulla rete di Muriel.

SPINAZZOLA 6

Un pallonetto e il palo, l’occasione più bella fallisce per niente. Hateboer e Toloi a volte lo guardano, senza intervenire. Si blocca a metà ripresa, torna l’incubo dell’infortunio muscolare. Esce lui, sull’1-1, e da quella parte Gasperini costruisce la rimonta dell’Atalanta.

PEDRO 4,5

Prova sempre a mettere quel tocco di imprevedibilità. Ma sparisce facilmente, il confronto fisico con certi avversari è impari.

MKHITARYAN 5

Storia breve: pronti e via, subito l’assist per Dzeko. Fine.

DZEKO 5,5

Brucia tutti e segna il gol numero 83 in Serie A, gli stessi di un certo Vincenzo Montella. Serve lungo Spinazzola, che colpisce il palo. Poi arriva l’isolamento e lo spegnimento.

PERES 4

Viene asfaltato immediatamente. Il problema si è creato lì. Esce dalla partita prima ancora di farne parte.

CRISTANTE 5,5

Finisce subito nel caos.

VILLAR NG

CARLES PEREZ NG

FONSECA 4

I cambi - con la squadra agonizzante fisicamente - arrivano troppo in ritardo. Ennesima sconfitta appena si alza un po’ il livello dell’avversario.

DI BELLO 5,5

Qualche valutazione errata nella distribuzione dei cartellini. Ma non incide sul risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA