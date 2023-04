Martedì 25 Aprile 2023, 00:01 - Ultimo aggiornamento: 00:16

RUI PATRICIO 4

Fulminato da Pasalic, per colpe non sue. Poi, regala una bella papera alla Roma, su Koopmeiners, dopo che Pellegrini aveva accorciato lo svantaggio. Perde per una sera la sua affidabilità.

MANCINI 5,5

Colpito ma non affondato dalla dura botta in testa che incassa dopo appena due minuti. Prova a fare qualcosa, portando pure una serie di palloni in avanti. Ma non è serata nemmeno per un combattente come lui.

LLORENTE 5,5

Si muove bene, a testa alta e sempre deciso negli interventi. Zapata quando passa dalle sue parti lo mette a dura prova e lui a volte ricorre alle maniere forti. Sfortunato nella deviazione sulla rete di Toloi. Nel finale - dopo il tris dell’Atalanta - si stira, e ora là in mezzo è un problema serio e la Roma ieri sera ha finito in dieci e con Dybala a mezzo servizio.



IBAÑEZ 4,5

Ederson a volte lo manda in tilt, poi marca a vista Pasalic sul tiro del gol. Si perde anche il neo-entrato Palomino nella mischia che porta l’Atalanta al raddoppio. Insomma, non un granché. Distratto.



CELIK 5

Ininfluenti le scorribande offensive, timido quando deve difendere. Impalpabile.

CRISTANTE 5,5

Lento nel giro palla, meno efficace del solito nelle verticalizzazioni. Combatte, quello sì. Poco.

BOVE 5

Corre a vuoto, spesso è fuori posizione e deve rincorrere. Non conferma la bella prestazione contro l’Udinese. Disperso.

ZALEWSKI 5,5

Tenta qualche scatto, entra in area un paio di volte, ma producendo spesso il nulla. Non dà una grossa mano a Ibañez su Ederson.

SOLBAKKEN 5

Un mezzo tiro, una buona azione che manda Abraham alla conclusione, poi evapora.

PELLEGRINI 6,5

Un paio di spunti dei suoi nel primo tempo, ma paga un po’ - e non solo lui - la stanchezza della serata di coppa. Si esalta di più nella “nuova” Roma ridisegnata da Mourinho. Segna il gol dell’illusoria rimonta, ma poi Rui Patricio la azzera con un intervento maldestro. Almeno si gode solo il terzo gol di fila su azione, sfiorando anche la doppietta ma viene stoppato dal palo (il trentesimo della Roma).

ABRAHAM 5

Perde male il pallone da cui nasce il gol di Pasalic. Nel primo tempo, un tiro sbilenco. Nel secondo, nulla: non viene rivitalizzato nemmeno dai cambi di Mou e dalla vicinanza di Dybala. Esce e lascia il campo e la scena a Belotti. Serataccia.

DYBALA 6

Dà un lieve sussulto, ma non sta bene e si vede. Finisce zoppicando, dopo un brutto pestone.

EL SHAARAWY 5,5

Non fa in tempo a scaldarsi.

SPINAZZOLA 5,5

Subito intraprendente, poi il gol di Koopmeiners stronca lui e la Roma.

MATIC 6

Porta un po’ di sostanza, ma si arrende subito anche lui.

BELOTTI NG

Non si vede, non ha tempo.

MOURINHO 5,5

La Roma è stanca e utilizza forze nuove che però non funzionano, e non vanno meglio nemmeno quelli della ripresa. Occasione persa. Frenata sì ma nulla è perduto. Pesano i nuovi infortunati per il futuro, Dybala e Llorente

GASPERINI 7

Gasp vince ancora contro Mourinho dopo una lunga serie negativa, riuscendo a sfruttare le poche occasioni create. Sei punti contro lo Special e la sua Atalanta torna a sperare per un posto in Champions.

IRRATI 5

Ammonisce De Roon con qualche minuto di ritardo e nella prima occasione non fischia nemmeno il fallo. Vede bene il “non rigore” su Abraham, ma l’intervento di Palomino su Dybala era da rosso