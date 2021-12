Napoli, Osimhen positivo al Covid: resta in Nigeria, doveva tornare in Italia per visita di controllo

Victor Osimhen è risultato positivo ad un tampone eseguito prima di rientrare in Italia dalla Nigeria. L'attaccante del Napoli è asintomatico e osserverà un periodo isolamento nel suo paese Natale. Osimhen stava per tornare a Napoli per la visita di controllo dopo l'operazione al volto. Lo comunica la Ssc Napoli, specificando che «il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità». Proprio un anno fa Osimhen era già risultati positivo al Covid dopo aver trascorso le vacanze in Nigeria. All'epoca era alle prese con un infortunio alla spalla.

