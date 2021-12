Napoli, Insigne verso l'addio: ci sono i Toronto Fc

La telenovela sul rinnovo di contratto tra Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbe avere un clamoroso epilogo. L'azzurro, infatti, starebbe per accettare la faraonica offerta dei Toronto Fc, squadra che milita nella Major League Soccer, il massimo campionato di calcio di Stati Uniti e Canada. La franchigia canadese è pronta a sborsare quasi 10 milioni di euro a stagione per cinque anni. Praticamente il triplo di quanto offerto dal presidente De Laurentiis. Secondo alcune fonti, Insigne avrebbe già deciso: a giugno dirà addio al Napoli a parametro zero. (LaPresse)