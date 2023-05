Roma, Paulo Dybala veste la nuova maglia Adidas

La Roma il prossimo anno vestirà Adidas. E questa sera, in zona Aventino, i giocatori e le giocatrici giallorossi l'hanno indossata per uno shooting fotografico. Presenti per la squadra maschile Pellegrini, Cristante e Mancini (il capitano e i suoi vice) più Paulo Dybala, nell'attesa di capire se la Joya giocherà o meno a Budapest. Per la squadra femminile, campione d'Italia, la capitana Bartoli, Giacinti e Linari.