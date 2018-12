Nations League, queste le semifinali: Portogallo-Svizzera e Inghilterra-Olanda

Saranno Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra le semifinali di Nations League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Dublino dove si è riunito l'Esecutivo Uefa. La sfida tra lusitani ed elvetici si disputerà mercoledì 5 giugno alle 20.45 allo 'Estadio do Dragaò di Oporto, mentre il giorno successivo alla stessa ora allo stadio 'Afonso Henriques' di Guimaraes si disputerà la sfida tra Orange e inglesi. La finale è in programma domenica sera a Oporto (alle h.15 la 'finalinà per il terzo posto a Guimaraes). Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA