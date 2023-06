Napoli, il saluto di Spalletti: «Lascio perché ho dato tutto. L'anno prossimo resterò fermo. Mi porterò dietro questo amore per sempre»

Si è congedato col sorriso Luciano Spalletti. È entrato nella sala con le note di ‘Sarò con te’, il coro che lo ha accompagnato nel corso della sua gestione. Lucio si congederà domani dal mondo Napoli: “Si sta avvicinando il momento dell’addio, non sarà facile non essere più con questi giocatori e con questi tifosi. Questi aspetti possono farti vacillare, ma ho preso una decisione perché ho dato tutto. Continuerò ad amare Napoli e mi fa diventare cittadino onorario. Sarò sempre ricordato quando ritornerò pure tra dieci anni”. L’idea è quella di restare fermo: “L’ho detto pure al presidente. Non mi metterò una tuta per affrontare il Napoli, poi si farà l’inventario dopo un anno. Passerò dalla panchina alla tribuna e mi godrò questa squadra. Sono fiducioso sul futuro: è un gruppo solido e ha ancora tanti margini di miglioramento. Ma non chiedetemi del nuovo allenatore, non ho consigli da dare”.

Spalletti è ovviamente soddisfatto: “Napoli va vissuta. Ho immaginato cosa sarebbe accaduto in caso di vittoria dello scudetto, poi è stato incredibile.

Mi sono sempre sentito napoletano, avevo bisogno di due anni per completare questo processo. Sono felice della cittadinanza onoraria. Mi piacerà tornare anche tra dieci anni ed essere voluto bene dalla gente. L’amore è incredibile e naturalmente ringrazio i bambini. Mi hanno riempito della loro passione infinita”.

Spalletti è convinto della grande mentalità di questo gruppo: “Lo ha dimostrato anche oggi nel corso dell’ultimo allenamento. C’è sempre voglia di essere protagonisti. Sarà la migliore garanzia. Non ho ancora deciso chi giocherà. Darò spazio ai protagonisti di questa cavalcata, non voglio cambiare molto”.

UN PENSIERO A GIULIA

Luciano Spalletti ha dedicato un pensiero a Giulia Tramontano: “Ci hanno detto della sua passione per il Napoli. La festa di domani sarà anche per lei e per suo figlio Thiago che portava in grembo. Gli uomini che picchiano e uccidono una donna confessano al mondo la loro vigliaccheria. Questa non è umanità. Non ha ucciso solo lei, ma una storia che meriava di essere vissuta”.