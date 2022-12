Napoli, Spalletti "benedice" la sosta: «Ci consentirà di ripartire con maggiore forza. Il mercato? Vogliamo restare così»

“La sosta del campionato è stata importante per noi. Sarebbe potuto arrivare un momento difficile da affrontare, adesso, invece, potremmo ripartire con maggiore forza e convinzione”. E’ soddisfatto Luciano Spalletti del ritiro del suo Napoli a Belek, in Turchia. Gli azzurri hanno partecipato alla Winter Series by Regnum che si concluderà domani con l’amichevole contro il Crystal Palace di Patrick Vieira (inizio alle 16 italiane, diretta su Dazn e su Sky in pay per view al costo di 9,99 euro): “Le indicazioni contro l’Antalyaspor sono state buone, mi aspetto di rivederle anche con una formazione di Premier che è sicuramente di alto livello. Ha giocatori importanti come Zaha e Doucourè, quindi per noi non sarà facile”. Il Napoli poi completerà il lavoro all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno e disputerà altre due amichevoli, entrambe al Maradona: sabato 17 contro il Villarreal e mercoledì 21 con il Lille, test ancora ad ufficializzare: “I giocatori che rientrano dal Mondiale hanno avuto due settimane di vacanza, poi saranno nuovamente a disposizione”. Il programma è stato definito: ancora qualche giorno di vacanza a ridosso di Natale, prima della full immersion in vista del big match di San Siro contro l'Inter del 4 gennaio.

IL MERCATO

Spalletti è molto chiaro: “Vogliamo restare con questo organico fino al termine della stagione. Abbiamo grandi professionisti e non vogliamo cambiare”. Ci sono due situazioni da affrontare. La prima riguarda Diego Demme: “Ha rimediato un fastidio muscolare, ma non c’è lesione, quindi domani non giocherà contro il Crystal Palace a scopo precauzionale. Personalmente vorrei che restasse fino al termine della stagione. Ha giocato poco, questo è vero, ma è stato anche infortunato, quindi aspettiamo di capire cosa succederà. Potremmo anche decidere di non sostituirlo, qualora dovesse partire, ho elementi validi”. Da valutare anche la questione Salvatore Sirigu che ha avuto diversi problemi fisici nell’ultimo periodo: “Ha svolto un programma personalizzato e la prossima settimana torna ad allenarsi in gruppo. Se ovviamente dovessero esserci altri intoppi, dovremmo poi fare delle valutazioni”. Spalletti ha parlato anche dei talenti del Fenerbahce, Guler e Kadioglu, accostati al Napoli: “Se ne occupa il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Ma ovviamente sono soluzioni per la prossima stagione. Kim Minjae cercato dai grandi club? Secondo me qui ha trovato la sua dimensione ideale”.