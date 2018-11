Napoli, Mertens: «Sto bene, ecco perché mi sono arrabbiato per l'esclusione con la Roma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dries Mertens, pallone iin mano e da portare a casa dopo la tripletta nel successo del Napoli sull'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Da due anni sto facendo l'attaccante, ho sempre preso una volta il pallone per una tripletta e anche quest'anno lo volevo. Mi sento molto bene, anche la squadra sta giocando bene, siamo cresciuti tanto a livello individuale. Approfittiamo del periodo ottimo di forma di qualche giocatore». Il belga non dimentica la delusione per l'esclusione nella sfida contro la Roma: «Io non dico di dover giocare sempre, ma volevo giocare con la Roma perché mi sentivo bene ed era una partita importante. Ma tutti vogliono giocare. Io dico sempre che è meglio non parlare dopo la partita, ero arrabbiato, ma il giorno dopo ho parlato col mister e andava già molto meglio. La partita contro l'Empoli non è stata la nostra migliore. Loro palleggiano bene, ma noi nei momenti importanti abbiamo fatto gol». Scherza, mettendosi già in campo con il Psg: «Sicuro!».