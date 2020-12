Napoli, Gattuso punta al riscatto contro la Lazio. In attacco tocca a Petagna

Cancellare la sconfitta con l’Inter a San Siro. E’ questo l’obiettivo del Napoli alla vigilia della trasferta di domani sera all’Olimpico contro la Lazio. Gattuso vuole ripartire dalla prestazione offerta contro i nerazzurri, ma punta ad un risultato positivo per non perdere contatto con l’alta classifica. Il gruppo ha voglia di reagire ed è ben consapevole delle difficoltà della sfida. I biancocelesti non possono più fallire in campionato.

L’EMERGENZA. Il Napoli ha tante assenze in attacco. Victor Osimhen si sta curando in Belgio, così come Mertens che proverà a recuperare per la Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus. Non ci sarà neanche lo squalificato Insigne, quindi Gattuso ha gli uomini contati. Il punto di riferimento offensivo sarà Andrea Petagna che si è riscoperto protagonista. A San Siro gli è mancato soltanto il gol (ha colpito il palo al 92’) ma l’impatto è stato buono. L’obiettivo è quello di proseguire. Alle sue spalle agirà Zielinski. Sugli esterni toccherà a Politano e Lozano, al momento il più in forma del Napoli. Il messicano traslocherà a sinistra con la voglia di essere protagonista e lasciare il segno all’Olimpico. Elmas resta un’alternativa in corso d’opera.

DUBBI IN DIFESA E A CENTROCAMPO. Gattuso scioglierà soltanto domani due ballottaggi per quanto riguarda la formazione. Nel reparto arretrato dovrà decidere se confermare Manolas oppure dare spazio a Maksimovic. L’ex centrale della Roma è in un buon momento di forma, ma potrebbe accusare la terza partita in una settimana, quindi non è escluso che possa rifiatare. In mediana, invece, scalpita Fabian che dovrebbe tornare titolare accanto a Bakayoko. Confermato Ospina tra i pali.

