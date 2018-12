Napoli, Ancelotti non fa drammi dopo l'eliminazione Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Testa alta. Carlo Ancelotti non ha recriminato troppo con la squadra dopo l’eliminazione in Champions League. “Ci è mancato poco”. I complimenti sono arrivati pure dal presidente De Laurentiis che si è congratulato con il gruppo al termine della partita. La sconfitta con il Liverpool ha retrocesso il Napoli in Europa League e l’allenatore non ha cercato alibi. “Sinceramente non serve a nulla. Abbiamo dato il massimo”. Non è bastato a contrastare la forza dei Reds che ad Anfield si sono trasformati e hanno messo in difficoltà gli azzurri, comunque vicini al colpo grosso con l’occasione fallita in pieno recupero da Milik su cui Alisson si è superato.Il Napoli affronterà la competizione con la voglia di fare bene. La squadra di Ancelotti tra l’altro sarà testa di serie. “L’obiettivo è arrivare lontano”, ha spiegato il tecnico che lunedì conoscerà l’avversario da affrontare ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 21 febbraio. L'Europa League può diventare un obiettivo del Napoli assieme alla Coppa Italia.Ma adesso la priorità sarà il campionato. Il Napoli è al secondo posto e proverà a restare in scia della Juventus. Domenica c’è la difficile trasferta di Cagliari e da domani bisognerà resettare le fatiche di Anfield. Ancelotti dovrà verificare la tenuta fisica dei suoi giocatori dopo una gara molto dispendiosa dal punto di vista fisico: Albiol, Rui, lo stesso Fabian non erano al meglio al termine del match. Da verificare pure Mertens dopo il brutto colpo rimediato da Van Dijk che però non gli ha impedito di continuare. Sicuramente ci sarà turnover: scalpitano Meret, Ghoulam e Zielinski. Potrebbe avere una chance anche Milik.