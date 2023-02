Nantes-Juventus 0-3, fa tutto Di Maria: Allegri agli ottavi di Europa League

Angel Di Maria esagera e trascina la Juventus agli ottavi di Europa League, schiantando il Nantes con la terza tripletta in carriera. L’argentino mette in campo tutto il suo repertorio, anche senza tridente, e rilancia la Juventus una spanna sopra i francesi dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium. Allegri si permette il lusso di Vlahovic inizialmente in panchina, tanto ci pensa il Fideo. Che parte fortissimo, con una doppietta dopo 19 minuti: Fagioli suggerisce per la perla a giro da fuori dell’1-0, poco dopo ancora Di Maria protagonista con una serpentina in area e un tacco destinato in rete: Pallois si oppone da terra con il braccio, rosso diretto e rigore trasformato dall’argentino per il 2-0. Partita in discesa a Nantes colto di sorpresa, lo Stade de la Beaujoire è una bolgia che si spegne col passare dei minuti, mentre la Juve domina e non rischia praticamente nulla fino al 90’.

L’ultima tripletta europea in trasferta della Juve risaliva al 2000 (Inzaghi), nella ripresa la Juve non spegne la luce come all’andata, Kostic sfiora il tris con un diagonale clamoroso che si stampa sul palo, e puntuale arriva il tris di Di Maria a chiudere la gara, con un’azione confusa in area Nantes finalizzata d’astuzia. Il Nantes non riesce nemmeno a reagire, il divario in campo è troppo netto, soprattutto quando Allegri getta nella mischia anche Vlahovic, Cuadrado e Bonucci. Applausi e commozione per il ritorno in campo di Ganago, dopo la perdita della figlia, nel finale i francesi impegnano Szczesny solo con Mohamed, mentre la Juve sfiora il poker con Cuadrado e Alex Sandro. Domani il sorteggio per gli ottavi con il rischio Arsenal.