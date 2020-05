Morte Rinaldi, il suo agente: «Sempre corretto e leale con tutti. Un onore averti conosciuto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono stato davvero fortunato ad averti conosciuto e sono contento che le nostre strade si siano incrociate anche se per così poco tempo»: è il saluto che il procuratore Marco Montesarchio ha pubblicato su Facebook nell'annunciare la scomparsa di Andrea Rinaldi giocatore 19enne del Legnano scomparso per un aneurisma cerebrale. «Spero d'averti potuto lasciare qualcosa di positivo come tu sicuramente hai fatto con me. Sei stato sempre corretto e leale con tutti - continua l'agente - era il tuo modo di essere dentro e fuori dal campo di calcio. Quel rettangolo verde che era la tua vita». Rinaldi viene ricordato per la sua tenacia e correttezza «un lottatore che davanti alle difficoltà non si arrendeva».«E' stato un onore averti avuto tra i miei assistiti e mi piacerà ricordarti - conclude Montesarchio - così, con quel motto che ti rappresentava tanto e che avevi scritto anche sulla tua pagina Facebook: "Se non lotti per ciòche desideri, non piangere per ciò che perdi"».