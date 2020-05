Andrea Rinaldi, morto il calciatore ex Atalanta: il 19enne stroncato da un aneurisma cerebrale

Ultimo aggiornamento: 13:48

È mortoil giovane calciatore dell'in prestito al. Lo ha annunciato su Facebook il suo procuratore, corredando le sue parole con un video che ripercorre la vita calcistica del. Rinaldi ieri mentre si allenava in maniera individuale è stato colpito da un' aneurisma cerebrale . A nulla quindi è valsa la corsa all'didove è arrivato in condizioni gravissime. Dopo il malore di venerdì, Rinaldi era tenuto in vita dai macchinari. I medici avevano già riscontrato una residua attività cerebrale. Questa mattina il cuore del giovane calciatore ha smesso di battere. Dopo il lockdown, che ha bloccato ovviamente anche il campionato di serie D, Rinaldi era tornato nella sua casa di Cermenate, in continuo contatto con lo staff tecnico del Legnano che seguiva i giocatori con allenamenti singoli e specifici. La morte lascia sgomenti. Per la giovanissima età ma anche per il modo con la quale è arrivata.