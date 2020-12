Conte, senti Moratti: «È bravissimo, ma con lui non so se avrei resistito così tanto...»

«Antonio Conte è un bravissimo allenatore ma ha anche un carattere molto difficile, non so se avrei resistito così tanto...». A parlare è l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che ha commentato le ultime vicende in casa nerazzurra dopo la vittoria di ieri per 3-1 contro il Cagliari alla Sardegna Arena.

«Adesso ciò che deve distinguere l'Inter è la grande voglia e il grande cuore - ha detto a Radio Anch'io Sport su Radio Rai -. L'allenatore le cose le sa fare, se si calma, se sta tranquillo, questa voglia di vincere viene fuori. Ho la sensazione che lo spogliatoio si debba adeguare al carattere di Conte, non credo ci siano interferenze della società. Ora c'è la bufera per l'eliminazione in coppa, ma con un po' di calma le cose si rimetteranno a posto. Prenderlo all'Inter è stata una scelta coraggiosa e come tale aveva i suoi rischi».

L'esclusione dagli ottavi di finale di Champions e il quarto posto nel girone sono per Moratti «una grande delusione. Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa di più ci si aspettava. Ora c'è la possibilità del campionato dove mi sembra si stiano esprimendo benissimo. Lo scudetto è l'ultima spiaggia, ma il calcio è fatto anche di queste cose: la sua bellezza è il saper superare le grandi difficoltà che trovi davanti. Ciò che deve distinguere l'Inter dalla Juve è la voglia di vincere, altrimenti non si arriva a nulla. Il Milan è un pericolo e sembra che possa fare a meno anche di Ibrahimovic, la Juventus fa sempre paura visto i giocatori fortissimi che ha».

Ultimo aggiornamento: 11:16

