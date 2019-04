Fiorentina, Montella è arrivato: «Sono felice»

«Felice di essere tornato a Firenze? Sennò non sarei qua, a Firenze ci torno sempre molto volentieri, anche per altri motivi». Queste le prime parole di Vincenzo Montella, appena sceso alla stazione di Campo Marte. Il 44enne tecnico napoletano si è poi recato al centro sportivo della Fiorentina dove dirigerà il primo allenamento della squadra viola. A ore è attesa l'ufficialità del ritorno di Montella alla guida della squadra gigliata, da lui già allenata tra il 2012 e il 2015.



L'ex tecnico di Milan e Siviglia è arrivato accompagnato dal fratello e dal suo procuratore Alessandro Lucci: nel pomeriggio dovrebbe dirigere il primo allenamento al centro sportivo 'Davide Astorì al posto di Stefano Pioli che si è dimesso ieri in contrasto con la proprietà e la società

