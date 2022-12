Qatar 2022, i palloni vengono ricaricati prima del calcio d'inizio

Nei Mondiali in Qatar i compiti dei magazzinieri sono raddoppiati: non basta più gonfiare i palloni, serve anche ricordarsi di caricarli. All'interno di ogni "Al Rihla" (parola araba che significa "il viaggio), prodotto da Adidas, c'è infatti un sensore, dal peso di soli 14 grammi alimentato da una piccola batteria, che misura dati come velocità e direzione della sfera e che consente il monitoraggio del fuorigioco semiautomatico da parte del VAR, permettendo di individuare con esattezza il momento in cui la sfera viene calciata (con analisi da 500 fotogrammi al secondo). È una foto postata su Reddit a mostrare quattro palloni a bordocampo collegati ai rispettivi alimentatori di corrente, pronti per essere ricaricati come qualsiasi dispositivo elettronico. La durata della ricarica? Sei ore di utilizzo attivo. A prova dei maxi recuperi concessi.