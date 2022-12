L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. L'Albiceleste trionfa contro la Francia ai calci di rigore, in una partita senza esclusione di colpi. I sudamericani hanno dominato per 80 minuti grazie ai gol di Messi e Di Maria, prima di essere raggiunti da una doppietta lampo di Mbappé. Ai supplementari l'Argentina si riporta in vantaggio con Leo, salvo poi essere riagguantata dal terzo gol del giovane talento transalpino. Si va ai rigori, dove gli errori di Coman e Tchouameni regalano il successo all'Albiceleste.

È la finale più bella della storia dei Mondiali?