Mondiali U20, Nigeria nella bufera: il difensore Bameyi avrebbe inventato il nome del suo club

Chi ha detto che i difensori non hanno fantasia? Daniel Bameyi ne ha da vendere, nonostante il ruolo nelle retrovie. Se la storia dovesse essere confermata, il giocatore dell'under 20 della Nigeria passerà sicuramente alla storia non solo per le sue doti in campo ma anche per quelle in campo autoriale e creativo. Il 17enne che ha affrontato anche l'Italia, infatti, potrebbe aver inventato la sua età e, incredibilmente, anche il nome della sua squadra. Lo "Yum Yum FC" sembra infatti non esistere. Yum Yum è il nome che Bameyi avrebbe fornito per partecipare al mondiale Under 20 che in questi giorni si sta disputando in Argentina. Dopo la segnalazione della Fifa alla Federcalcio nigeriana, la notizia è arrivata fino ai social. In tanti si sono messi alla ricerca dello Yum Yum Football Club finora senza fortuna. In Nigeria il sito "Own Goal" ha aperto un'indagine per capire meglio chi si "nasconde" dietro l'identikit fornito dallo stesso Daniel Bameyi. Quest'ultimo ha impressionato per le sue doti tecnico tattiche, soprattutto quelli che l'hanno visto in azione contro gli azzurrini usciti sconfitti per 2-0 nell'ultima partita del torneo.