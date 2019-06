Mondiali femminili, l'Australia ottiene dalla Fifa uguali compensi e premi per le calciatrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vero goal lo hanno fatto le calciatrici australiane. Venerdì inscatta ladi calcioe l'esordirà domenica contro l', nazionale che è già la vincitrice morale della manifestazione. Non avranno problemi le avversarie, ha consegnare alle Matildas (come vengono chiamate le giocatrici australiane con riferimento alla canzone Waltzing Matilda, sorta di inno nazionale) la palma di squadra dell'anno.Il perché è presto detto: grazie alla loro iniziativa,del sindacato australiano giocatori, hanno ottenuto che larivedesse all'insegna del rialzo e dell'uguaglianza il montepremi della manifestazione. La posta in palio per il Mondiale delle donne è di 30 milioni di dollari, dei quali 4 vanno alla squadra campione. Cifra che è già raddoppiata rispetto alla scorsa edizione di Canada 2015, ma che resta lontana anni luce dal dorato mondo dei maschi. Nel Mondiale delgli uomini si giocheranno la gloria e 440 milioni di dollari. La Francia, vincitrice in Russia l'anno scorso, ha ricevuto 38 milioni di dollari in premio.Impossibile, ovviamente, avvicinare i guadagni die compagni ma «non è possibile - rivendicano le australiane - che se dovessimo vincere il Mondiale in Francia non guadagneremmo quanto hanno guadagnato i nostri colleghi maschi che in Russia non superarono il primo turno».A sostegno dell'iniziativa è arrivata anche la dichiarazione del, sindacato internazionali dei calciatori: «Le donne dovrebbero ricevere parità di trattamento con le loro controparti maschili, che dovrebbero includere il viaggio e l'alloggio, nonché le loro cure mediche e il risarcimento finanziario», si legge nella nota.«Suggeriamo che, come minimo - scrive il sindacato dei calciatori australiani - la Fifa aumenti il montepremi di 27 milioni di dollari portandolo a 57 milioni». Il Congresso Fifa che si terrà giovedì a Parigi alla prima dell'inizio del torneo non cambierà le condizioni economiche in corsa, ma secondo FifPro ha accettato di iniziare a negoziare le nuove condizioni dopo la Coppa del Mondo francese, che si concluderà il 7 luglio con la finale a Lione.Sarà un nuovo passo avanti per il movimento calcistico femminile, dopo quello fatto dalla nazionale, detentrice del titolo, che ha ottenuto la parità di genere da parte della US Soccer Federation. E va ricordato che la prima vincitrice del Pallone d'Oro femminile,, non sta giocando per lain segno di protesta per quello che lei ritiene un generale disprezzo per la squadra femminile da parte della Federcalcio norvegese.