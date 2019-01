Serataccia (sportiva) per Monchi, che dopo la "scoppola" rimediata con la Roma, vede anche la sua precedente squadra, il Siviglia, umiliano dal Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re. Al Camp Nou finisce 6-1, un risultato che permette ai blaugrana di qualificarsi per le semifinali dopo il 2-0 degli andalusi al'andata una settimana fa. Le reti di Coutinho (doppietta), Rakitic, Sergi Roberto, Suarez e Messi. Di Arana la rete degli ospiti. Banega ha sbagliato un rigore per gli ospiti al 27' pt, sul risultato di 1-0. Dopo il Valencia, qualificatosi ieri, promosso in semifinale anche il Betis Siviglia che ha superato èer 3-1 l'Espanyol (dopo i tempi supplementari. La quarta semifinalista uscirà domani dall'ultimo quarto tra Girona e Real Madrid (andata 4-1 per i blancos) Ultimo aggiornamento: 00:11





