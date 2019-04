Milan-Udinese, le pagelle: Biglia è il peggiore, Okaka è una furia

Ultimo aggiornamento: 21:08

G. DONNARUMMA NGSi fa subito male. Non può riscattare la papera di Marassi.ABATE 5.5Sorpreso anche lui dal contropiede dell’Udinese.MUSACCHIO 5Sull’1-1 si fa bruciare da Lasagna e per poco non combina un pasticcio.ROMAGNOLI 5.5Nelle ultime partite non sta dando il meglio di sé.LAXALT 5Nel primo tempo fa molta confusione, nella ripresa sbaglia tanto.BAKAYOKO 5.5Il francese non è sempre preciso.BIGLIA 5Peggiore in campo del Milan. Se pressato, va in difficoltà.CALHANOGLU 5.5Non riesce a dare il suo contributo nella fase offensiva rossonera.PAQUETÀ 6.5Schierato come trequartista, dà vitalità al gioco del Milan. Poco prima dell’intervallo, si fa male alla caviglia destra e lascia il posto a Castillejo.PIATEK 6.5Regala subito due assist a Cutrone e prima dell’intervallo, segna il gol del vantaggio. Centro numero 20, uno in meno di Quagliarella.CUTRONE 6Ritrova una maglia da titolare e non delude Gattuso. Bellissimo l’assist per Piatek.REINA 6Debutto in campionato per prendere il porto dell’infortunato Donnarumma.CASTILLEJO 5Sembra un corpo estraneo nel gioco del Milan. A 4’ dalla fine sbaglia il gol vittoria.GATTUSO 5.5Tre partite senza vittoria. Giocando così, contro Juventus e Lazio non sarà facile per niente.MUSSO 6Respinge un tiro di Cutrone e la prima conclusione di Piatek, ma non può nulla sul tap in del polacco.OPOKU 6Affascinanti i duelli con Cutrone. Non si arrende mai.DE MAIO 5.5In occasione del vantaggio del Milan, si fa sorprendere dall’inserimento di Piatek.SAMIR 5Complice della disattenzione difensiva sul gol di Piatek.TER AVEST 5Inizia bene creando superiorità numerica in attacco, ma lascia troppo spazio a Cutrone al momento del cross per l’1-0 di Piatek.FOFANA 7In mezzo al campo si fa sentire, eccome. Suo l’assist per il pareggio di Lasagna.BEHRAMI 6.5Cerca di mettere ordine nel centrocampo dell’Udinese.DE PAUL 6.5Pochi inserimenti offensivi, ma tanta copertura dietro.ZEEGELAAR 6Non impensierisce molto la difesa del Milan.LASAGNA 7San Siro è un po’ il suo portafortuna: anche questa volta lascia il segno.PUSSETTO 5.5Gli arrivano pochi palloni, ma anche lui si vede poco.OKAKA 7Basta il suo ingresso per mandare in tilt il Milan.WILMOT 6In difesa sbaglia poco.TUDOR 6.5Un punto importante in ottica salvezza. Dimostra grande coraggio.