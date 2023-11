Milan, Pioli: «Con il Psg partita da dentro o fuori, non possiamo più sperare nei risultati delle altre»

Quattro gare senza vittoria, per ultima la sconfitta con l’Udinese (1-0), e una crisi profonda che sembra non avere fine. A San Siro arriva il Psg e il Milan è già a un passo dall’eliminazione alla fase a gironi: «Sabato abbiamo deluso tutti questo è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e dobbiamo metterlo in campo. So di allenare una squadra responsabile, attenta e con la possibilità di giocare una grande partita», le parole di Stefano Pioli.

PSG-Milan: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Pioli

E ancora: «Gara della svolta? Se parliamo della Champions, assolutamente sì.

Non possiamo più sperare nei risultati positivi delle squadre avversarie. Sarà difficilissima perché l’avversario è di altissimo livello. Possiamo fare una grande partita perché ho dei giocatori forti e abbiamo le idee giuste per metterli in difficoltà».

E sul momento negativo: «Meritavamo di più. Abbiamo pagato perché nell’ultima partita abbiamo messo una prestazione insufficiente rispetto a quanto potevamo e volevamo. Il sentimento prevalente dentro noi è quello di rivalsa e dimostrare che non siamo quelli di sabato. Abbiamo deluso i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e se ci hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto veramente male: di questo siamo consapevoli. Soprattutto per questo abbiamo l’occasione per tornare a giocare da Milan».