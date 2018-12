Milan-Parma, le pagelle: Donnarumma poco sicuro, Inglese lotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 5.5Ancora una volta poco sicuro sia con la palla tra i piedi sia nelle uscite.CALABRIA 5Si propone in attacco e dà una bellissima palla a Cutrone, ma in difesa sbaglia molto.ABATE 6.5Gioca centrale nella difesa a quattro e magari con questo ruolo si allungherà la carriera.ZAPATA 6.5Dà sicurezza ad Abate, debuttante nel ruolo di centrale.RODRIGUEZ 5Stesso discorso fatto per Calabria. In fase di impostazione sbaglia molto.KESSIE 6Non ne combina una giusta negli inserimenti, ma ha dalla sua il gol vittoria su rigore.BAKAYOKO 6.5È cresciuto tantissimo. Poco alla volta si è preso il cuore del Milan.JOSÉ MAURI 5.5Prima gara da titolare in serie A da due anni a questa parte. Non benissimo.SUSO 6.5Solita partita. Lo spagnolo prova a mettere in area tanti palloni nella speranza che qualcuno riesca a finalizzarli.CUTRONE 6.5Male nel primo tempo, ma nella ripresa con un bel gol firma il pareggio.CALHANOGLU 5.5Un passo indietro rispetto alla prestazione contro il Dudelange di Europa League.BORINI 5.5Cerca di dare il suo contributo, ma quando inizia un contropiede sbaglia sempre l’ultimo passaggio, quello decisivo.GATTUSO 6.5Va sotto, pareggia e vince. Ora aspetta la Lazio.PAGELLE PARMASEPE 5.5Insicuro anche lui, come Donnarumma, quando ha la palla tra i piedi.IACOPONI 5Nonostante non abbia contro il miglior Calhanoglu, sbaglia troppo.BRUNO ALVES 6Prova a tenere a galla la difesa del Parma.BASTONI 5Gli avversari gli vanno via spesso. Suo il fallo di rigore.GAGLIOLO 5Sbaglia un gol già fatto nel primo tempo mandando a lato un colpo di testa.GRASSI 5.5A centrocampo cerca di contenere i rossoneri.SCOZZARELLA 6.5Da un suo angolo arriva la rete di Inglese.BARILLÀ 5.5Nel primo tempo da posizione importante sbaglia lo stop e fa sfumare l’azione pericolosa del Parma.BIABIANY 5Da un suo errore arriva il gol del pareggio del Milan.INGLESE 6.5Lotta tantissimo e viene premiato con il gol del vantaggio.GERVINHO 5Non stava benissimo e si vede perché l’ivoriano non riesce a fare un’accelerazione.CICIRETTI 5Al posto di Gervinho, ma non si fa vedere mai.D’AVERSA 6Sfiora la vittoria a San Siro, ma alla fine si deve arrendere.