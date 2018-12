Milan-Fiorentina, le pagelle: Higuain e Castillejo inesistenti, Chiesa è decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6Un primo tempo da spettatore. Non può nulla sul gol di Chiesa.ABATE 6.5Torna nel suo vecchio ruolo e tiene sotto controllo Mirallas.ZAPATA 6Quando c’è da spazzare un pallone, è sempre presente. Bene gli anticipi.ROMAGNOLI 6Prova anche a farsi vedere in attacco per creare scompiglio.RODRIGUEZ 6.5Non brillante in fase offensiva, ma decisivo quando anticipa Simeone di testa.CALABRIA 5Soffre il ruolo non suo. Si impegna, ma non basta.JOSÉ MAURI 6.5Una bella scoperta per Gattuso. Ordinato, preciso, utile.CALHANOGLU 4.5È il giocatore che va più volte al tiro, ma non è concreto.SUSO 5Prestazione altalenante. A volte cerca di illuminare il Milan, a volte si perde.HIGUAIN 4.5Ennesima partita deludente. Piace al Chelsea, ma in via Aldo Rossi si priveranno di lui già a gennaio?CASTILLEJO 4.5Il peggiore di questo Milan. Milenkovic non la mai giocare.CUTRONE 5Buttato nella mischia per trovare il gol, non tocca quasi mai il pallone.LAXALT 5Non aiuta mai in fase offensiva.GATTUSO 5Tornano le ombre di Arsene Wenger e Roberto Donadoni.LAFONT 6.5Bellissima la deviazione in angolo sul siluro di Rodriguez. Brillante anche quando devia un colpo di testa dello svizzero.MILENKOVIC 7Non si fa mai superare da Castillejo e salva sulla linea una conclusione di Calhanoglu.PEZZELLA 6.5Brillante in diverse occasioni, ma soffre un po’.VITOR HUGO 6Aiuta Biraghi su Suso e blocca Higuain.BIRAGHI 6Non sempre benissimo quando deve contrastare Suso.BENASSI 6Un primo tempo un po’ così. Poi, nella ripresa mette in mezzo qualche pallone interessante.VERETOUT 6Cerca di far girare la palla e contrastare José Mauri.EDMILSON 6Ha forse la fortuna di trovarsi davanti Calabria, che non gioca nel suo ruolo naturale.CHIESA 6.5Un primo tempo bruttissimo. Svaria da destra e sinistra, ma combina poco. Poi, sigla il gol della vittoria.SIMEONE 5Zapata e Rodriguez non lo fanno respirare.MIRALLAS 5Nessuna idea, nessun guizzo. Non dà il suo contributo alla Fiorentina.GERSON 5.5Cerca di dare una mano alla Fiorentina.PIOLI 6.5Sbanca San Siro e vince il suo derby personale.