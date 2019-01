Milan, Donnarumma: «Importante ripartire dopo il ko in Supercoppa»

«Brucia ancora la sconfitta di Jeddah, l'importante era ripartire con l'obiettivo del quarto posto. Siamo lì e già pensiamo alla prossima, questa è ormai andata». Così il portiere del Milan, Gigio Donnarumma, dopo il successo per 2-0 in trasferta contro il Genoa, dove il 19enne napoletano è stato protagonista salvando spesso la sua porta. «Abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo saputo soffrire tutti insieme -aggiunge Donnarumma ai microfoni di Sky Sport-. La cosa più importante era la qualità, abbiamo vinto una grandissima partita. Corsa al 4° posto? È ancora lunga, però l'importante è essere lì e non mollare niente. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo pronti per affrontarle tutte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA