Inter, Spalletti: «Mi è piaciuta la nostra reazione»

«Io la musichetta della Champions la sento ancora... Tant'è vero che s

iamo entrati in campo con un buon piglio - e questa partita vale. Non l'abbiamo certo presa come tappa di avvicinamento al derby col Milan né al Barcellona. Poi, questa Spal è brava e forte. Sono reduci da un momento di difficoltà ma si stanno riprendendo. Noi abbiamo retto e a volte anche molto bene».

Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre, 00:09

«Può essere un’incognita tornare a giocare in campionato dopo un’ottima prova in Champions - ha dichiarato Luciano Spalletti a Sky Sport a fine partita - Ho cercato di fare una via di mezzo in quanto a turnover, oggi non è stato facile portare a casa il risultato e lo abbiamo notato minuto dopo minuto. Quando la Spal attaccava con forza noi siamo riusciti a tenere botta, dovevamo perdere meno palloni a centrocampo perché è lì che poi la Spal acquisiva convinzione e creava pericoli dalle nostre parti. Sono forti fisicamente, a centrocampo pressano e corrono di continuo e sono bravi nelle palle inattive. Appena la gara si è rimessa in parità siamo stati bravi a reagire, non è una caratteristica di molte squadre. Anche noi inizialmente non riuscivamo a recuperare da queste situazioni, ora la situazione è cambiata». Elogia il suo gruppo: «L'allenatore nerazzurro ha poi difeso Keita, schierato titolare al posto di Candreva: «Bisogna lasciare che interpreti il calcio come vuole lui, è un giocatore che ha strappi di qualità e velocità. Quando ha questi strappi riesce a incidere, poi ha bisogno un attimo di recuperare perché lo si ritrova fuori posizione, ma è normale che questo accada. Per le qualità che ha lo ritengo fortissimo, ho molti giocatori che posso alternare e stasera è toccato a lui, per me ha fatto bene. Oggi non era possibile giocare con due punte, gli avversari avevano caratteristiche che impedivano questo sistema di gioco alternativo».