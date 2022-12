Mbappé e quella risata «esagerata» dopo l'errore di Kane che ha fatto infuriare i tifosi inglesi

Per qualcuno è stata una reazione normale, per qualcun altro è stata troppo sguaiata e senza fair play. Dopo l'esultanza dei giocatori dell'Argentina contro quelli dell'Olanda fa discutere ai Mondiali in Qatar anche quella di Kylian Mbappé: il talento francese è stato "beccato" dalle telecamere a ridere in maniera secondo alcuni «troppo esagerata» dopo l'errore di Harry Kane dal dischetto in occasione del possibile 2-2 dell'Inghilterra contro la Francia.

La risata e le critiche sui social

Una foto che rapidamente ha fatto il giro del mondo e le critiche sono arrivate specialmente - come è ovvio che sia - da Londra: «Complimenti per il fair play, questo sì che è un grande campione» il commento ironico degli sconfitti. Per tutto il match sono state diverse le proteste dei giocatori di Southgate contro l'arbitro per una serie di contatti a volte non fischiati dall'altro.

Inghilterra-Francia 1-2, Giroud porta i Blues in semifinale. Rimpianto Kane: sbaglia il rigore del pareggio

E non sono bastati i due rigori assegnati, perché la nazionale britannica ne avrebbe voluti altri tre. Ma oltre a questi episodi da moviola, gli inglesi hanno accusato i francesi di perdere troppo tempo a terra dopo ogni contatto. La risata di Mbappé arriva quindi dopo una partita in cui la tensione era altissima. Una reazione di certo non elegante, ma che altri addetti ai lavori hanno giudicato come un episodio normale in quei contesti.